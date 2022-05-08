На Київщині у лісосмузі чоловік підірвався на міні

Сьогодні на Київщині чоловік під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими росії.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, передає УНН.

«Сьогодні в Броварському районі біля с. Залісся місцевий житель під час прогулянки в лісосмузі підірвався на міні, яка була залишена військовими росії.

Від отриманих ушкоджень чоловік загинув», — повідомив Павлюк.

Голова ОВА закликав всіх жителів Київщини бути обережними, утриматися від прогулянок у лісі.

«Багато територій, де йшли бойові дії, заміновані. Загарбники цілеспрямовано мінували наші, поля, ліси, парки, дороги.

Ліквідація вибухонебезпечених предметів триває, — резюмував Павлюк.