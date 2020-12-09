На Коломийщині під час пожежі загинули двоє чоловіків

9 грудня в селі Джурків Коломийського району виникла пожежа в приміщенні кухні одноповерхового житлового будинку, внаслідок якої загинуло двоє осіб — власник помешкання та його знайомий.

Про це інформує Ратуша з посиланням на Фб-сторінку Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

До місця пожежі одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломия та місцеву пожежну команду села Гвіздець.О 17:32 пожежу локалізовано, а о 17:39 – ліквідовано.

Площа пожежі складала 6 метрів квадратних. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку та закопчено стіни. Причина пожежі наразі встановлюється.