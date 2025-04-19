На Київщині через спалювання сухої трави загинули двоє людей

18 квітня на території Київської області зафіксовано два випадки загибелі людей внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої рослинності.

У Бориспільському районі о 18:14 у місті Переяслав, по вулиці О. Вишні, виникла пожежа трав’яного настилу.

До гасіння залучалося 4 рятувальники та 1 одиниця техніки 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Переяслав.

О 19:28 пожежу було локалізовано.

Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка.

У Фастівському районі о 11:00 у селі Мостище виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 га.

До гасіння залучалося 13 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки 50-го Державного пожежно-рятувального посту с. Бишів.

О 11:44 через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі.

О 12:17 на відкритій місцевості було виявлено загиблу людину.

Вкотре наголошуємо: спалювання сухої рослинності є надзвичайно небезпечним!

Такі дії можуть призвести до масштабних пожеж, знищення майна, а найстрашніше — до людських жертв.

Головне управління ДСНС України у Київській області