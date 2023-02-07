На Київщині чоловік загинув у палаючому будинку (фото)

Ще один трагічний випадок стався в Боярській міській територіальній громаді Фастівського району Київської області. Поліцейські Київщини з’ясовують обставини загибелі чоловіка.

До поліції надійшло повідомлення від рятувальників про загорання будинку в селі Тарасівка. Передає Інформатор з посиланням на Нацполіцію Київської області.

Під час гасіння полум’я у помешканні було виявлено тіло 65-річного чоловіка.

За попередньою інформацією причиною пожежі стала несправність електропроводки. Остаточні результати перевірки до поліції передадуть рятувальники.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та систематично перевіряйте справність електроприладів. Не наражайте власне життя та життя оточуючих на небезпеку!