На Полтавщині сталось зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan: загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка автобуса

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня, близько 15-ї години, на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району. Поліція встановлює обставини події.

За попередньою версією слідства, відбулося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса.

На даний час відомо, що тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали пасажирка легковика та 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доставили до лікарні.

Встановлено, що на момент зіткнення в автобусі перебували 17 пасажирів та водій.

За даним фактом слідчим підрозділом Головуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Полтавського райуправління поліції та Слідчого упраління ГУНП)