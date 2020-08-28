В воспитательной колонии в Кременчуге покончил с собой несовершеннолетний
В Кременчуге Полтавской области несовершеннолетний осужденный покончил с собой на территории воспитательной колонии.
Об этом УННсообщили правоохранители.
Парня 2003 года рождения обнаружили повешенным в помещении клуба воспитательной колонии.
Известно, что несовершеннолетний отбывал наказание за умышленное убийство и разбой. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы.
Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства смерти подростка.Tweet