В воспитательной колонии в Кременчуге покончил с собой несовершеннолетний

В Кременчуге Полтавской области несовершеннолетний осужденный покончил с собой на территории воспитательной колонии.

Об этом УННсообщили правоохранители.

Парня 2003 года рождения обнаружили повешенным в помещении клуба воспитательной колонии.

Известно, что несовершеннолетний отбывал наказание за умышленное убийство и разбой. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства смерти подростка.