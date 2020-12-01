На Львівщині фірман загинув під колесами власного возу з дровами

Обставини події встановлюються

Про це Depo.Львів повідомили у Львівській обладміністрації.

30 листопада близько 17:30 у с. Яструбків Пустомитівського району, на польовій дорозі було виявлено гужовий віз, завантажений дровами, споряджений двома кіньми, під колесами якого був затиснутий погонич, мешканець с. Сороки Пустомитівського району 1962 року народження, який від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події встановлюються.