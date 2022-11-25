На Київщині дві сім’ї отруїлися чадним газом

Одна з них використовувала генератор у приміщенні.

У Київській області одразу дві родини постраждали від отруєння чадним газом.

Внаслідок цього постраждала маленька дитина, також загинув чоловік, повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. Перший випадок стався у селі Бобриця (Бучанський район).

“Сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні”, – повідомив Нєбитов.

У результаті отруєння загинув чоловік, його дружину медичні працівники встигли госпіталізували до лікарні.

У Гостомелі ж чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Також погіршився стан у 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

“Вкотре застерігаю: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!” – підкреслив начальник Головного управління Нацполіції у Київській області. // УНІАН