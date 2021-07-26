В Україні зафіксовано ​​213 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 25 липня, зафіксовано ​​213 нових випадків COVID-19. Захворіли 11 дітей.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 256 осіб;

летальних випадків – 2;

одужало – 170 осіб;

здійснено тестувань за добу – 15 795 (зокрема методом ПЛР – 7 562, методом ІФА – 1 905);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 328.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 248 663 особи;

одужало – 2 184 365 осіб;

летальних випадків – 52 849;

проведено ПЛР-тестувань – 11 278 944.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 71 випадок;

Вінницька область – 14 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 6 випадків;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Івано-Франківська область – 2 випадки;

Київська область – 8 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 8 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 12 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 3 випадки.

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