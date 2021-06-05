На Луганщині у занедбаній будівлі загинула 13-річна дівчина

В м. Лисичанську через падіння з висоти загинула дитина. Поліцейські встановлюють обставини трагічної події, що призвела до смерті неповнолітньої.

Наразі встановлено, що 13-річна дівчина разом зі своїм 16-річним товаришем гуляли у занедбаній будівлі по вул. Глінки м. Лисичанська. Піднявшись на 2-3 поверх, дівчинка намагалася пройти по зруйнованій стіні, але не втрималась і впала. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла на місці.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 КК України «Умисне вбивство» з позначкою «нещасний випадок», за процесуального керівництва прокуратури тривають слідчі дії.

Звертаємося до батьків та всіх дорослих – поговоріть зі своїми дітьми щодо небезпек, які можуть спіткати їх у недобудовах, зруйнованих спорудах та промзонах!

В разі, якщо ви побачили неповнолітніх у потенційно небезпечних місцях, зробіть зауваження або зателефонуйте до поліції «102»!

Відділ комунікації поліції Луганської області