У зіткненні автобуса та вантажівки на трасі Кривий Ріг-Кропивницький двоє людей загинули, ще 15 травмувалися
На трасі Кривий Ріг-Кропивницький вдень 16 липня сталася смертельна ДТП. На дорозі зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Аварія трапилася о 13:50 на трасі Кривий Ріг — Кропивницький біля села Братолюбівка Гурівської громади. Зіштовхнулись два мікроавтобуси – рейсовий і вантажний.
Попередньо загинули 2 пасажири автобуса, ще 15 отримали травми.
На місці працюють медики, поліція та ДСНС.
До лікарень відвезли 15 людей: троє дітей 3, 13 і 17 років до дитячої обласної лікарні у Кропивницький, 11 дорослих – в обласну лікарню Кропивницького. З 11 дорослих 8 у важкому стані.Tweet