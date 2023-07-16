У зіткненні автобуса та вантажівки на трасі Кривий Ріг-Кропивницький двоє людей загинули, ще 15 травмувалися

На трасі Кривий Ріг-Кропивницький вдень 16 липня сталася смертельна ДТП. На дорозі зіткнулися рейсовий автобус та вантажівка

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Аварія трапилася о 13:50 на трасі Кривий Ріг — Кропивницький біля села Братолюбівка Гурівської громади. Зіштовхнулись два мікроавтобуси – рейсовий і вантажний.

Попередньо загинули 2 пасажири автобуса, ще 15 отримали травми.

На місці працюють медики, поліція та ДСНС.

До лікарень відвезли 15 людей: троє дітей 3, 13 і 17 років до дитячої обласної лікарні у Кропивницький, 11 дорослих – в обласну лікарню Кропивницького. З 11 дорослих 8 у важкому стані.