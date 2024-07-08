На Київщині потонув 13-річний хлопчик

7 липня, близько 18:00 години, на Центральному пляжі в Білій Церкві трапився нещасний випадок.

Встановлено, що 13-річна дитина перебувала на березі річки Рось з рідними. Хлопчик пішов у воду під наглядом дорослих, але в якийсь момент дитина зникла з поля зору.

Один з відпочиваючих виявив та витягнув малолітнього на берег, де йому надавали домедичну допомогу, після чого доправили швидкою до лікарні. Понад годину лікарі боролися за життя хлопчика, але, на жаль, медики констатували смерть дитини.

Документували подію співробітники слідчо-оперативної групи Білоцерківського районного управління поліції.

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