На Київщині у пожежі загинули троє людей

10 січня о 15:09 до Служби порятунку Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: Ірпінська територіальна громада, м. Ірпінь, вул. Дзвінка.

На місце виклику відразу було направлено рятувальників 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь

По прибуттю на місце події рятувальниками встановлено, що відбулося загоряння у коридорі житлового будинку. Під час розвідки вогнеборці виявили 2 особи без ознак життя та вже під час ліквідації пожежі – було знайдено тіло ще однієї людини.

О 15:55 пожежу ліквідовано на площі 85 м. кв.

На місці працювали 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється, на місці перебувають усі відповідні служби.

ДСНС Київщини