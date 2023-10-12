На Київщині вантажний потяг збив чоловіка

У четвер, 12 жовтня, у Бучі вантажний потяг збив 36-річного чоловіка, який переходив колію і втратив рівновагу.

Подія сталася близько 13 години. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини попередньо встановили, що потерпілий спільно зі знайомим у невстановленому місці переходили залізничну колію. Чоловіки були у стані алкогольного спʼяніння.

Один із них втратив рівновагу і впав на колії. Машиніст вантажного потяга застосував сигнали та екстрене гальмування, однак зіткнення уникнути, на жаль, не вдалося.