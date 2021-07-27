У Сарненському районі п’яний тракторист насмерть переїхав односельчанина 

Чоловік випав із причепа під час руху транспортного засобу, яким зі знайомим перевозив тюки соломи.  Керманич відповідно до огляду приладом «Драгер» перебував у стані алкогольного сп’яніння — 2,8 проміле.

Повідомлення про автопригоду між селами Труди та Бутейки надійшло до поліції близько 18 години вчора, 26 липня.

Поліцейські встановили, що на ґрунтовій дорозі 31-річний житель, керуючи трактором із двома причепами, допустив наїзд на 43-річного односельчанина, який випав із одного із них та потрапив під колеса сільгосптехніки. Травми, отримані жителем села Бутейки, виявилися несумісні із життям — медики «швидкої» констатували смерть.

Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Кермувальника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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