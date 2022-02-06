У ДТП на Миколаївщині один пасажир загинув та ще троє, у тому числі діти, травмувалися

Сьогодні, 6 лютого, близько 9:10 на 3 км автодороги Т 15-10 «Нова Одеса — Єланець» 23-річна водійка автомобіля Hyundai Getz, за попередніми даними, не впоралась із керуванням та виїхала за межі проїзної частини, де допустила контактування із деревом.

Внаслідок автопригоди 34-річний пасажир транспортного засобу загинув, а водійку та двох малолітніх дітей з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нині слідчі встановлюють обставини ДТП та з’ясовують причини автоаварії.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, тел. 063-426-23-32 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області