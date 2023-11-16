на полтавщині розшукали тіла двох рибалок, які зникли у водоймі внаслідок перекидання човна

Пошуки зниклих чоловіків тривали із 12 листопада. Рятувальники дістали їхні тіла із річки Дніпро поблизу села Орлик Кобеляцької громади. Слідчі дії тривають.

16 листопада правоохоронці завершили пошуки двох рибалок, які 12 листопада зникли у водоймі після перекидання човна.

Тіло 27-річного чоловіка рятувальники підняли з води 15 листопада, а 57-річного – 16 листопада. Обидва тіла померлих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 12 листопада близько 15:50 надійшло повідомлення від громадян про зникнення у річці Дніпро двох чоловіків. Поліція та рятувальники проводять пошукові заходи.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського райуправління поліції)