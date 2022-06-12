В Киеве «Москвич» протаранил столб: в машине зажало женщину (фото)

Чтобы спасти пострадавшую, вызывали спасателей, которые деблокировали женщину из изувеченного автомобиля.

11 июня в 22:55 на 101 поступило сообщение о том, что на пересечении ул. Кайсарова и просп. Лобановского в Голосеевском районе столицы возникло дорожно-транспортное происшествие. Передает Информатор со ссылкой на ГСЧС Киева.

На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. По прибытию, бойцы установили, что в результате столкновения двух автомобилей «Москвич Комби» и Hyundai Sonata, автомобиль «Москвич» столкнулся с электроопорой. В результате, пассажирка была зажата между сиденьем и приборной панелью.

С помощью гидро- и электроинструмента потерпевшая девушка была деблокирована и передана специалистам медицинской службы. Еще 6 пострадавших были деблокированы и переданы медикам до прибытия нашего подразделения.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранительные органы.