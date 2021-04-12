Масштабный пожар в Питере: горит «Невская мануфактура» (фото, видео)

Огонь охватил более 5000 метров площади, обрушились перекрытия на нескольких этажах здания

В Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар, охвативший здание «Невской мануфактуры» на площади свыше 5 тысяч квадратных метров. Там произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий.

Об этом сообщает местное издание Фонтанка.

Пожару присвоен высший, 5-й разряд опасности. На его ликвидацию брошены более 300 человек личного состава и 69 единиц техники от МЧС и других ведомств. Кроме того, планируется задействовать пожарный вертолет Ка-32.

Из здания был эвакуирован персонал – 40 человек. По предварительной информации, потеряна связь с одним из участников тушения. Еще двоих увезли в больницу.

При тушении пожара погиб командир пожарной части, еще двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела, их госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как оказалось, горит в здании, которое фабрика по производству шерстяных тканей «Невская мануфактура» сдает в аренду. Там зарегистрированы около 80 компаний.