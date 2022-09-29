На Київщині Volkswagen збив двох дітей на пішохідному переході

На Київщині у селі Святопетрівське Бучанського району сталося ДТП з потерпілими. Водій Volkswagen збив двох дітей, що несподівано вибігли на проїжджу частина на пішохідному переході.

28 вересня, близько 17 години до поліції звернулися очевидці й повідомили, що у селі водій «Volkswagen» вчинив наїзд на двох дітей. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Працівники Бучанського районного управління поліції встановили, що під час затору двоє 9-річних дівчат перебігали проїжджу частину по пішохідному переходу.

Обох неповнолітніх госпіталізували до Охматдиту. За наявною нині інформацією у обох дівчат медики діагностували переломи ніг.

Поліція вкотре застерігає водіїв: будьте уважними на дорозі, особливо під час погіршення погодних умов! Також правоохоронці закликають батьків дбати про безпеку дітей та нагадати їм Правила дорожнього руху!