На Луганщині сталася ДТП в якому загинула 39-річна пасажирка

17 вересня, о 16.26 до чергової частини Щастинської поліції надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що біля будинку № 147 по вул. Великий Шлях смт. Новоайдар сталася ДТП і є постраждалі.

Виїздом на місце події встановлено, що 39-річний мешканець смт. Новоайдар, керуючи автомобілем «ОПЕЛЬ КАДЕТ», рухаючись по вул. Великий Шлях смт. Новоайдар в напрямку м. Щастя, здійснюючи маневр обгону транспортного засобу «ВАЗ-21115» під керуванням 69-річного мешканця Старобільського району с. Вишнева, здійснив лобове зіткнення з автомобілем «ЗАЗ» під керуванням 52-річного мешканця смт. Новоайдар, який рухався в зустрічному напрямку.

В результаті ДТП 39-річна пасажирка, мешканка смт. Новоайдар, та водій а/т «Опель» від отриманих травм померли на місці події.

Водій автомобілю «ЗАЗ» з тілесними ушкодженнями госпіталізований до хірургічного відділення Новоайдарського РТМО.

Водій автомобіля «ВАЗ» не постраждав, хоча авто зазнало механічних пошкоджень.

Наразі на місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи Щастинської поліції та слідчі Слідчого управління ГУНП.

Відділ комунікації поліції Луганської області