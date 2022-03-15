На Львівщині під час паління сухої трави загинула жінка

76-річну жінку знайшли мертвою після пожежі у полі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

“14 березня о 11:45 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Куликів Червоноградський район”, – йдеться у повідомленні.

Пожежу вдалось локалізувати о 12:27 та ліквідувати о 12:54. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 500 м кв.

На місці пожежі виявлено тіло місцевої мешканки, 1946 року народження.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється. // Діло