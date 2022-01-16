На Львівщині від отруєння чадним газом у будинку загинули двоє людей
Трагедія трапилась у у селі Розвадів Стрийського району.
Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, у приватному житловому буднику по вулиці Залізничній, отруїлись чадним газом місцеві мешканці 1958 та 1965 року народження – смерть до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.
Будинок обладнаний газовими кахельними пічками і ПГ-4. Аварійною бригадою ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до будинку.
Обставини події встановлюються. // Діло
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