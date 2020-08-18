На Винниччине 14-летний мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком

В Немировском районе Винницкой области 14-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с припаркованным на краю дороги грузовиком.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, подросток не справился с управлением и въехал в задний бампер автомобиля.

«В поселке Брацлав 14-летний местный житель, 17 августа около 9 часов вечера, ехал на мотоцикле по одной из улиц. В какой-то момент, несовершеннолетний не справился с управлением и въехал в задний бампер припаркованного на краю дороги автомобиля Газель», — рассказал источник.

Наш собеседник уточнил, что в результате полученных травм парень погиб на месте ДТП.

Полицейские устанавливают все детали происшествия, по факту смертельной аварии открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.