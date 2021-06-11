На Львівщині внаслідок ДТП загинув 13-річний скутерист

Зіткнулися автомобіль Renault Laguna, автобус «Еталон» та скутер Honda

У Городку внаслідок ДТП загинув неповнолітній скутерист. За інформацією поліції, у четвер, 10 червня, близько 18:00 на вул. Львівській відбулося зіткнення автомобіля, автобуса та скутера, внаслідок якого загинув 13-річний хлопець.

«Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля Renault Laguna, автобуса «Еталон» та скутера Honda. Внаслідок зіткнення 13-річний місцевий мешканець загинув на місці події», – розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

За кермом автомобіля Renault Laguna був 24-річний місцевий мешканець. Автобусом керував 36-річний мешканець Львівського району.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2. ст. 286. Наразі встановлюють обставини події.