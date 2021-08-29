На Львівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст

28 серпня, на автодорозі сполученням “Броди – Червоноград” сталася смертельна ДТП за участі автомобіля і мотоцикла.

“28 серпня на автодорозі сполученням “Броди – Червоноград” в с. Берлін (Бродівська ТГ) Золочівського району, водій автомобіля “Skoda Fabia”, мешканець с. Соснівка 1998 року народження, здійснив зіткнення з мотоциклом марки “Spark”, під керуванням мешканця с. Берлін 1963 року народження”, – повідомили в Департаменті цивільного захисту ОДА.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події до приїзду ШМД.

Обставини події встановлюються. // Діло