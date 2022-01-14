На Львівщині водій позашляховика на смерть збив велосипедиста

Чоловік помер дорогою до лікарні.

Як інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, вчора, 13 січня, о 14:45 водій автомобіля Mitsubishi Pajero, мешканець села Шнирів (Бродівська ТГ) Золочівського району 1973 року народження, рухаючись автодорогою сполученням “Броди – Червоноград”, у напрямку до Бродів, спробував обігнати попутний вантажний автомобіль.

На жаль, він не впорався з керуванням та на узбіччі зустрічної смуги наїхав на велосипедиста, мешканця міста Радивилів Рівненської області 1957 року народження.

Обставини цієї події наразі встановлюють. // Діло