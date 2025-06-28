На Харківщині двоє дітей постраждали від вибуху невідомого предмету, їх госпіталізували

У селі Ставище Харківської області сьогодні вдень, 28 червня, двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

“Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток – опік кисті”, – зазначив голова Харківської ОВА.

За словами Синєгубова, обидва постраждалих госпіталізовані, їм лікарі надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби.