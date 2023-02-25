Пожежу на складах в Подільському районі столиці вперше ліквідував робот

У суботу, 25 лютого, о 14:37 на складах по вулиці Кирилівській, 86 сталася пожежа. Вперше у столиці до гасіння пожежі залучили новітнього робота.

Займання сталося в одноповерховій складській будівлі із легкозаймистими речовинами, попередньо лакофарбовими матеріалами. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

О 16:12 пожежу було локалізовано на площі близько 2 тис. м.кв. Станом на 17:45 пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає.

На місці було залучено 18 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 94 рятувальників.

Окрім спецавто та колінчатого підіймача, вперше у столиці до гасіння пожежі залучили новітнього робота для пожежогасіння, що значно полегшило роботу вогнеборців.