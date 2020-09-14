На Львівщині водій вантажівки збив двох дорожників

Один з дорожників загинув на місці ДТП, ще один госпіталізований з важкими травмами.

Водій вантажівки збив двох дорожніх працівників на трасі Львів–Ужгород.

Один з них загинув, інший з чисельними травмами потрапив у лікарню. ДТП трапилась у понеділок, 14 вересня, неподалік міста Новий Калинів Самбірського району, повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 51-річний водій автомобіля ГАЗель не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги, де наїхав на двох працівників дорожньо-будівельної компанії, які в момент аварії виконували роботи. Відомо, що винуватець ДТП був тверезим.

Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинув один з дорожніх працівників – 26-річний мешканець Самбора. Крім того, з різними травмами госпіталізували 45-річного мешканця району.

Поліція затримала водія 51-річного автомобіля ГАЗель. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. // Діло