На Львівщині водій «ВАЗ» травмував велосипедиста і втік з місця ДТП
Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи водія-втікача та притягнення його до відповідальності.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 серпня, близько 22.00, між селами Шоломия та Звенигород у Львівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «ВАЗ 2106» червоного кольору здійснив наїзд на велосипедиста, 17-річного мешканця села Гаї Львівського району, після чого втік з місця події.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав важкі травми і був госпіталізований у реанімацію.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи водія «ВАЗ 2106», який втік з місця ДТП, та притягнення його до відповідальності.
Проводиться досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції Львівської області