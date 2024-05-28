На Львівщині внаслідок зіткнення з автомобілем загинув мотоцикліст

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 травня, близько 12.15, на автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» неподалік села Верхній Лужок Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоцикла «Honda», яким керував 39-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, та автомобіля «Mitsubishi Outlander» під керуванням 37-річного жителя одного з сіл Самбірського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм мотоцикліст загинув на місці події.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області