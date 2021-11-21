На трасі «Київ-Чоп» автомобіль злетів з дороги у кювет, загинув непристебнутий водій-львів’янин

Чоловік не був пристебнутим паском безпеки.

Смертельна автопригода сталася сьогодні, 21 листопада, близько 3:45 неподалік села Грушвиця Рівненського району, повідомляють у поліції.

30-річний водій автомобіля «Renault Kоleos», рухаючись із Рівного у напрямку Дубно, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини ліворуч та злетів у кювет.

У пасажирки, 30-річної жительки села Тараканів Дубенського району, медики попередньо діагностували перелом руки та закриту черепно-мозкову травму.

За цим фактом у поліції розпочали розслідування.

Нагадаємо, ділянка дороги біля Грушвиці є аварійно небезпечною. Там йде різке звуження дороги з 4 смуг руху у 2. // Діло