В Кропивницком водитель лишился глаза и двух зубов из-за ямы на дороге

Житель Кропивницкого, что в Кировоградской области, во время непогоды не заметил яму и въехал в нее. Из-за этого мужчина потерял глаз и два зуба.

Инцидент произошел во время ливня, который бушевал в Кропивницком две недели назад. Дмитрий Гребенюк за рулем Chevrolet ехал по улице Вокзальной вечером, ориентировочно в 21 час. Он не увидел яму и въехал в нее.

«Был сильный дождь, и дорожное покрытие особо не было видно. Я ехал медленно, километров 20, максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму», – рассказал местный житель.

Из-за этого в авто сработала подушка безопасности. Мужчина предполагает, что «возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло».

Осколками водителю выбило глаз и два зуба. Кроме того, у него остались царапины на лице,– говорится в сообщении.

Мужчина рассказал, что сразу вызвал скорую помощь и полицию. Полицейские составили протокол.

«Полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно было быть ненадежное состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности. Есть тоже такой нюанс, мы это все будем оспаривать», – пояснил свою позицию мужчина.

Он также добавил, что уже нанял адвоката. // 24 канал