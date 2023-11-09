Криворізькі поліцейські розшукують 15-річну Аліну Ясинську (фото)
7 листопада дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся світле середньої довжини, очі світлі.
Була одягнена: синя куртка, сірі спортивні штани, чорні кросівки.
Особливі прикмети: на лівій щоці родимка.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Аліни Ясинської, 2008 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 8 Криворізького РУП або за телефоном: 0689266340 або 102.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції