Криворізькі поліцейські розшукують 15-річну Аліну Ясинську (фото)

7 листопада дівчина вийшла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 160 см, середньої статури, волосся світле середньої довжини, очі світлі.

Була одягнена: синя куртка, сірі спортивні штани, чорні кросівки.

Особливі прикмети: на лівій щоці родимка.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Аліни Ясинської, 2008 року народження, просимо повідомити до відділення поліції № 8 Криворізького РУП або за телефоном: 0689266340 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції