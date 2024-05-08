ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка

Сенниченка підозрюють у “відмиванні” понад 10 млрд гривень. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував ексголову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У вівторок, 7 травня, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який, як зазначає САП, очолював злочинне угрупування, що протягом 2019–2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. // LB.ua