В ДТП на Вінниччині у ДТП загинули двоє людей (фото)

24 червня неподалік села Трудове Піщанської територіальної громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Peugeot. У результаті аварії водій легковика та його пасажирка отримали тілесні ушкодження несумісні з життям. Слідчі встановлюють обставини та причини події.

Аварія сталась близько 19 години на автодорозі «Болган — Піщанка».

За кермом автомобіля Peugeot перебував 45-річний житель смт Рудниця.

За попередньою інформацією слідства, водій легковика не впорався з керуванням, здійснив наїзд на насип вапняку, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

В результаті автопригоди 44-річна пасажирка, дружина водія, мешканка Рудниці загинула на місці події. Водій легковика помер під час надання медичної допомоги.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області