Унаслідок ДТП у Рівненському районі загинув пасажир легковика (фото)

Автопригода сталася вчора, 25 червня, о 10:45 у селі Іванівка.

Слідчий слідчого управління встановив, що 20-річний водій автомобіля «Ford Focus» із невстановлених наразі причин не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини ліворуч, де врізався у дерево.

Від отриманих травм на місці загинув 24-річний пасажир — рідний брат водія. Його тіло із понівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Кермувальника із тяжкими травмами доставили в реанімацію.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Обставини смертельної ДТП встановлюють.

Відділ комунікації поліції Рівненської області