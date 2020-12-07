На Львовщине разыскивают пропавшую без вести 23-летнюю контрактницу Нацгвардии (фото)

По предварительной информации, девушка покинула квартиру, где проживала вместе с мужем, и уехала в неизвестном направлении.

На Львовщине без вести пропала 23-летняя контрактница одной из воинских частей Национальной гвардии Украины (НГУ) Анна Ротач.

Отмечается, что девушка отсутствует по адресу проживания и не появляется на службу.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на данные Шевченковского отдела полиции в области, предварительно известно, что Ротач покинула львовскую квартиру, где проживала вместе с мужем, и уехала в неизвестном направлении. Родители контрактницы, которые проживают в Донецкой области, заверили, что ее местонахождение им неизвестно.

Исчезла Анна Ротач: что еще известно

Контрактница родом из Донецкой области. Она закончила Львовскую академию сухопутных войск им. П. Сагайдачного и подписала пятилетний контракт с Нацгвардией.

Менее чем полгода Ротач служит в воинской части НГУ, что на ул. Стрыйской, 146 во Львове.

27 ноября девушка не явилась на службу, а 30-го руководство Западного теруправления НГУ заявило о ее исчезновении в правоохранительные органы.

Кому известна любая информация, звонить по номеру 102 или 0969410917. // УНИАН