На Львовщине собака принесла во двор человеческую ногу

Ее отправили на экспертизу.

Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе полиции Львовской области.

На вопрос действительно ли в селе Гологоры 27 февраля собака принесла во двор человеческую ногу, в пресс-службе ответили: “Да, действительно было такое событие. Устанавливаются обстоятельства”.

Также в полиции сообщили, что ногу отправили на экспертизу.

Кроме того, в полиции отметили, что не исключается версия, что эта нога может принадлежать без вести пропавшему человеку в 2020 году.