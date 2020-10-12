В Одесской области нашли повешенным 14-летнего подростка

Мальчик не оставил предсмертную записку.

В полицию поступил вызов о том, что на улице Армянской в Белгороде-Днестровском на арке повесился 14-летний подросток.

Как сообщили Odessa.online источники в правоохранительных органах, предсмертную записку мальчик не оставил.

Тело 14-летнего подростка нашел его младший брат. По предварительным данным, семья погибшего подростка на учете профильных служб не состояла. Намерений покончить жизнь самоубийством мальчик не высказывал.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой «самоубийство».