В Одесской области нашли повешенным 14-летнего подростка
Мальчик не оставил предсмертную записку.
В полицию поступил вызов о том, что на улице Армянской в Белгороде-Днестровском на арке повесился 14-летний подросток.
Как сообщили Odessa.online источники в правоохранительных органах, предсмертную записку мальчик не оставил.
Тело 14-летнего подростка нашел его младший брат. По предварительным данным, семья погибшего подростка на учете профильных служб не состояла. Намерений покончить жизнь самоубийством мальчик не высказывал.
На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.1 ст.115 УК Украины с пометкой «самоубийство».Tweet