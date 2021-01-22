Пожар в доме престарелых: только на Харьковщине обнаружили еще 32 незаконных «пансионата»

В Харькове и Харьковской области в связи с пожаром в доме престарелых провели проверку и обнаружили еще 32 заведения, которые работали незаконно.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский в Харькове, где он находится с рабочей поездкой в связи с пожаром в доме престарелых, провел совещание по механизмам предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций. Как отметили представители правоохранительных органов во время проверки обнаружили еще 32 незаконные пансионаты.

«Представители правоохранительных органов отметили, что после трагедии в доме престарелых в Харькове и Харьковской области обнаружено еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе», — говорится в сообщении.

По информации департамента социальной защиты населения, в Украине в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать, однако это не решит проблему системно и необходимо законодательно разрешить предоставлять разрешения на работу заведений, предлагающих социальные услуги по уходу за пожилыми людьми.