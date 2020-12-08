На Львовщине в результате игры со спичками погиб ребенок

Мать оставила детей дома и пошла на работу

В городе Жидачев Львовской области двухлетний мальчик играл со спичками и случайно поджег себя. Ребенка спасти не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что инцидент случился 8 декабря около девяти часов утра. Мальчик в возрасте 2 года 8 месяцев жил в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом.

Ребенок игрался спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда. В тот момент дети были одни в доме, потому что мать ушла на работу. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя – она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию.

Врачи рассказали, что мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Спасти жизнь ребенка не удалось. Двое детей, которые также были в доме, доставлены в больницу для медосмотра. Угрозы их жизни нет.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье «злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». // Сегодня