На Львівщині перекинувся легковик – одна особа загинула, ще четверо травмовані (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня, близько 21.00, на автодорозі «Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий» в межах села Ралівка Самбірського району

Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль марки «Fiat Stilo» під керуванням 18-річного місцевого мешканця, рухаючись в бік Самбора, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого зіткнувся із огорожею та перекинувся.

Внаслідок ДТП пасажир «Фіата», 18-річний місцевий мешканець, загинув на місці події. Ще троє пасажирів віком 15, 17 та 19 років, усі жителі району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області