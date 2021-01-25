На Львовщине в тройном ДТП погибли два человека (фото)
В понедельник, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два человека, еще четыре получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сообщается, что сегодня в 16:17 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи с. Дубина Сколевского района произошло столкновение.
Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. // РБК-УкраинаTweet