На Львовщине в тройном ДТП погибли два человека (фото)

В понедельник, 25 января, во Львовской области столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля. В результате происшествия погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что сегодня в 16:17 на автодороге «Киев-Чоп» вблизи с. Дубина Сколевского района произошло столкновение.

Четырех пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. // РБК-Украина