На Львовщине в тройном ДТП травмировались семь человек

Во Львовской области в результате ДТП с участием трех автомобилей травмировались семь человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.

“4 октября около 20.30 на автодороге ”Червоноград-Радехов“ возле села Бендюга Сокольского района водитель автомобиля ”Mitsubishi“, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилями ”Nissan“, которым управлял 42-летний житель Червонограда и „Volksvagen Passat“ под управлением жителя Сокаля в возрасте 41 год.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель „Mitsubishi“ и его семилетний пассажир, трое пассажиров „Volksvagen“ возрастом 11, 13 и 39 лет, а также водитель „Nissan“ и его 41-летний пассажир.

Также медики установили, что водитель „Mitsubishi“ находился в состоянии алкогольного опьянения”, — сообщили в Нацполиции.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.