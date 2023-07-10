На трасі «Київ-Чоп» у Дубенському районі сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок (фото)

Повідомлення про автопригоду в селі Тараканів надійшло на спецлінію 102 від медиків сьогодні, 10 липня, о 16:15.

Поліцейські попередньо з’ясували, що внаслідок зіткнення двох зустрічних вантажівок одна особа загинула, ще одну — доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП, слідчий слідчого управління, а також рятувальники.

Рух на цій ділянці дороги ускладнений: його регулюють патрульні поліцейські.

Поліція Рівненської області