На трасі «Київ-Чоп» у Дубенському районі сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок (фото)
Повідомлення про автопригоду в селі Тараканів надійшло на спецлінію 102 від медиків сьогодні, 10 липня, о 16:15.
Поліцейські попередньо з’ясували, що внаслідок зіткнення двох зустрічних вантажівок одна особа загинула, ще одну — доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП, слідчий слідчого управління, а також рятувальники.
Рух на цій ділянці дороги ускладнений: його регулюють патрульні поліцейські.Tweet