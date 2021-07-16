Поліція Києва розшукує хлопця та дівчину, які тривалий час не виходять на зв’язок (фото)

Неповнолітня прибула до столиці, де зустрілась із товаришем та зникла у невідомому напрямку, вимкнувши мобільні телефони. Наразі правоохоронці проводять розшукові заходи, аби встановити їх місцезнаходження.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась жителька Дніпропетровської області та повідомила, що її донька поїхала до столиці, де зустрілась із товаришем. Однак через декілька днів вона разом із ним зникла у невідомому напрямку та перестала виходити на зв’язок.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня, а оперативні працівники – пошуки неповнолітньої дівчини та хлопця.

Розшукується Водяник Юлія Євгенівна, 05.02.2005 року народження. Прикмети: зріст близько 160 — 165 см, середньої тілобудови, волосся світлого кольору. Була одягнена у клітчасту сорочку та штани сірого кольору.

Розшукується Савельев Сергій Володимирович, 18.04.1997 року народження. Прикмети: зріст 175 – 180 см, середньої тілобудови, волосся темного кольору.

Можливі місця перебування розшукуваних – підвальні приміщення та під’їзди будинків у Шевченківському районі Києва. При отриманні будь-якої інформації та про можливе місцезнаходження прохання телефонувати за номерами (096) 138-72-41, (063) 821-31-43 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва