На Николаевщине Volkswagen врезался в дерево – водитель погиб, 17-летний пассажир травмирован

В субботу, 21 августа, около 10:30 у дома №54 на ул. Мира в селе Дорошовка Вознесенского района 69-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, не справился с управлением транспортного средства и совершил выезд на встречную обочину и врезался в дерево.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, а его 17-летний пассажир получил телесные повреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 0 (63) 426 23 32, 102», — говорится в сообщении.

Обновлено. С помощью аварийно-спасательного оборудования николаевские спасатели деблокировали тело водителя, а пострадавшего каретой скорой доставили в Вознесенскую многопрофильную больницу.