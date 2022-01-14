На Одещині чоловік підпалив себе біля будівлі поліції
Перед підпалом чоловік облив себе займистою рідиною.
Як пише «Думська», інцидент стався в центрі Подільська, що на Одещині. Там 37-річний чоловік облився займистою рідиною й підпалив себе. За даними видання, він міг бути під дією наркотиків.
У Подільському районному управлінні поліції повідомили, що подія відбулася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Неподалік знаходилися працівники охоронної фірми, які загасили чоловіка й викликали швидку.
Зараз чоловік перебуває у лікарні, де йому надають медичну допомогу. // ДілоTweet